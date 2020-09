Tombée jeudi tôt le matin, la nouvelle n’a surpris personne. Surtout après l’annonce, la veille au soir, du départ de Sergio Pérez, solide membre du team depuis sept ans.

Remercié maladroitement par Ferrari le 12 mai dernier, un simple coup de téléphone du boss Mattia Binotto mettant fin à une collaboration qui aura duré six ans avec Maranello, Sebastian Vettel n’avait pas vraiment envie, à 33 ans seulement, d’imiter son compatriote Nico Rosberg en mettant un terme prématuré à sa carrière. Il avait aussi déclaré que prendre une année sabbatique n’était pour lui pas une option.

Mercedes, McLaren et Renault affichant complet (même si Lewis Hamilton n’a officiellement pas encore prolongé son bail), Red Bull ne souhaitant pas récupérer son ancien quadruple champion (2010, 2011, 2012 et 2013), Williams et Alfa pas dignes de son rang, il ne restait pour ainsi dire plus que la solution Racing Point.

Les tractations ont débuté voici plusieurs mois et un accord "pour plusieurs années" aurait été vite conclu. Il restait à trouver un arrangement avec le titulaire mexicain possédant encore un contrat jusqu’en 2022. Le dédit à payer aura dû être costaud et lui permettra sans doute de rebondir chez Haas ou ailleurs.

(...)