Après des semaines de rumeurs et de démentis maladroits, Sebastian Vettel et Aston Martin, future ex-écurie Racing Point, ont enfin officialisé leur union pour 2021. Il y aura beaucoup d'attentes de la part de l'Allemand, qui doit se refaire une image très écornée par son passage chez Ferrari, et de l'écurie basée à Silverstone qui aura la lourde tâche de faire briller le blason de la marque de voitures de sport britannique. Nombreux sont ceux qui épieront les moindres faits et gestes des deux parties afin de savoir si le mariage germano-anglais sera bel et bien heureux...