Le premier Grand Prix de la saison a tenu toutes ses promesses avec du suspense, de la bagarre et un final haletant entre les deux principaux candidats déclarés au titre, Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Et au bout du compte, ce n’est pas le plus rapide, celui parti en pole et disposant de la meilleure F1 de ce début de saison, la RB16B, qui s’est imposé.

En usant de toute sa science de la course, le septuple champion, Lewis Hamilton a réussi à déjouer les pronostics et à inverser la tendance.

Mais comment le Britannique, battu de près de quatre dixièmes en qualifications, a-t-il bien pu réussir ce tour de passe-passe ?

En début de course, à pneus égaux, il ne pouvait clairement pas tenir le rythme de la Red Bull de tête. Mais plutôt que de baisser les bras, il s’est accroché à chaque dixième et a opté pour une stratégie aussi décalée dans le temps que les choix de ses gommes.