La monoplace italienne a été présentée en grande pompe au Hangar 7 de Salzbourg.

Pour sa portée sur les fonts baptismaux, AlphaTauri a fait les choses en grand. Le célèbre Hangar 7 de Red Bull a été réquisitionné pour une soirée grandiose où la,marque de prêt-à-porter du taureau rouge a réalisé un défilé de mode devant la nouvelle monoplace ne demandant qu'à être dévoilée.

Peu après 20 heures, la première née de l'ex-écurie Toro Rosso, l'AT01, a été révélée sous des applaudissements nourris. Pierre Gasly et Daniil Kvyat piloteront la monoplace propulsée par un V6 turbo Honda et conçue par la vaillante équipe née Minardi.

L'objectif de Gasly et Kvyat sera de briller parmi le milieu de grille en 2020, comme ce fut le cas l'an dernier où le Russe et le Français étaient même parvenus à décrocher chacun un podium en profitant des faits de course.