L'Américain Juan Manuel Correa, impliqué dans l'accident qui a coûté la vie au Français Anthoine Hubert lors du Grand Prix de Spa-Francorchamps de Formule 2 il y a trois semaines, est sorti du coma, ont annoncé les organisateurs de la F2 dans un communiqué.

Son état reste cependant préoccupant. Le jeune pilote ne doit en outre plus recourir à l'assistance respiratoire qui utilise la technique d'oxygénation par membrane extra-corporelle (ECMO). "C'est une grande nouvelle et un pas important dans la bonne direction, mais il reste toujours dans une course contre la montre", explique le communiqué. Le pilote est conscient, mais pas encore tout à fait réveillé. Les médecins de l'hôpital britannique dans lequel il est pris en charge depuis son transfert du CHU de Liège, ont expliqué qu'il aura encore besoin de quelques jours en raison d'un coma provoqué de plus de deux semaines.

Juan Manuel Correa, 20 ans, est dans un état fragile et vulnérable médicalement parlant. Il reste toujours aux soins intensifs. Son état est passé de "critique" à "sérieux".

Correa avait été opéré de fractures aux jambes et d'une blessure moins grave à la colonne vertébrale le jour de l'accident le 1er septembre, mais il a souffert ensuite d'un syndrome de détresse respiratoire aigüe.

Les priorités des médecins se concentrent à présent sur ses blessures aux jambes après deux semaines sans bouger et qui n'ont pu être traitées depuis les premières interventions après l'accident. Les médecins sont engagés dans une course contre la montre pour minimiser les risques de séquelles irréversibles à l'extrémité de sa jambe droite. Ils ne peuvent pas opérer tant que les poumons ne sont pas suffisamment solides pour supporter une longue opération.