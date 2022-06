Comment gâcher sa carrière en l'espace d'une fraction de seconde. Ce mardi soir, Juri Vips a vraisemblablement perdu son poste au sein du Red Bull Junior Team et sabordé son parcours en sport automobile. Plus tôt dans la journée, le jeune Estonien a suscité la polémique en proférant une injure raciste, à savoir le fameux "nigga" pour n****, lors d'une partie de jeu vidéo diffusée en streaming sur Twitch. A l'heure où le sport accentue son combat contre toutes formes de discrimination, celui qui a disputé les essais libres du GP d'Espagne avec le team de Milton Keynes a commis la plus grosse bêtise de sa carrière.

La réaction de Red Bull ne s'est pas faite attendre. Le marchand de canettes s'est fendu d'une dépêche cinglante sur les réseaux sociaux. "Red Bull Racing a suspendu Juri Vips de toutes ses fonctions avec effet immédiat dans l'attente du verdict de l'enquête sur l'incident de la journée. Nous condamnons les violences verbales en tous genres et avons une tolérance zéro envers tout comportement ou langage raciste au sein de notre organisation", indique l'écurie autrichienne.

Juri Vips a d'ores et déjà présenté ses excuses et indiqué qu'il coopérerait totalement pour l'enquête. Mais le mal est fait et son destin est scellé, d'autant qu'il vit actuellement une saison décevante en Formule 2 où il a commis plusieurs erreurs grossières, comme à Bakou où il est parti à la faute alors qu'il avait course gagnée. Cette explosion en plein vol serait ainsi le prétexte idéal pour Helmut Marko afin de se débarrasser de ce protégé devenu bien trop embarrassant...