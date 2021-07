Alors qu'il découvre la Formule 3 cette saison, Amaury Cordeel (18 ans) a signé son meilleur résultat lors de la troisième manche du championnat sur le Red Bull Ring. Si le pilote Campos Racing avait commencé par une 22e place en Course 1 ce samedi, il a ensuite réalisé sa meilleure performance de l'année en Course 2 en terminant à la 11e place, à la porte de ses premiers points. Disputée ce dimanche matin, la Course 3 l'a vu terminer à la 21e place.

Les courses ont été remportées par le Norvégien Dennis Hauger (Prema Racing), l'Allemand David Schumacher (Trident), le fils de Ralf et neveu de Michael, et enfin le Danois Frederik Vesti (ART GP).

La prochaine manche aura lieu à Budapest, en Hongrie, du 31 juillet au 1er août.