Dire que la saison 2021 de Stoffel Vandoorne en Formula E est une déception est un euphémisme. Lui-même est le premier déçu d’une campagne qui avait débuté de manière encourageante avant de tourner au vinaigre au cœur du printemps. En soi, c’est toute l’équipe Mercedes EQ qui a déçu. En début d’année, on imaginait les troupes d’Ian James voler vers les titres mondiaux. À l’aube de cette demi-finale à Londres, on est très loin de la domination annoncée pendant l’hiver.

En débarquant sur les rives de la Tamise, Stoffel est 13e du championnat. D’accord, il peut encore mathématiquement être champion. Les plus optimistes diront que Sam Bird, actuel leader de la série, était au même stade avant New York, ce qui est la preuve que la hiérarchie peut changer diamétralement d’un meeting à l’autre. Toujours est-il qu’il faudrait un sacré miracle. D’ailleurs, le team Mercedes et Vandoorne ne parlent plus de titres ou même de victoires. Ils veulent simplement "faire de leur mieux" pour cette avant-dernière manche d’une campagne qui n’aura pas été de tout repos. "Nous espérons être plus compétitifs à Londres que lors des derniers meetings, explique Stoffy. Nous souhaitons retrouver le niveau que nous avons affiché en début d’année. Notre objectif sera de retrouver notre vitesse d’antan. Si nous y parvenons, nous pouvons décrocher un bon résultat."

Le top 15 peut encore arithmétiquement briguer la couronne chez les pilotes. Mais six candidats figurant dans le top 8 font office de grands favoris : Sam Bird (Jaguar), Antonio Felix da Costa (DS), Robin Frijns (Virgin), Edoardo Mortara (Venturi), Jean-Eric Vergne (DS) et René Rast (Audi). Tous ces loustics sont réunis en 20 points et ils ne se feront aucun cadeau. Chez les teams, c’est ultra-serré entre Virgin, DS Techeetah et Jaguar, regroupés en seulement cinq unités.

La bataille d’Angleterre promet d’être épique !