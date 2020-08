Le double champion en titre a signé le même temps que le Britannique Oliver Rowland (Nissan). Le Néerlandais Nyck De Vries (Mercedes) a terminé 3e, à 91 millièmes. Jérôme d'Ambrosio (Mahindra) a signé le 9e temps à 294 millièmes, Stoffel Vandoorne (Mercedes) le 20e (+ 0.580). La course est programmée à 19h00.

Samedi soir, l'Allemand Maxilmilian Günther (BMW) a triomphé à l'issue du 8e ePrix de la saison.

Après cinq courses disputées avant l'interruption liée au Covid-19, la Formule E a programmé pas moins de six courses en neuf jours à huis clos et à Berlin. Mercredi et jeudi, le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) s'est imposé et s'est détaché au championnat. Une victoire dimanche assurerait le titre au Portugais, qui succéderait à Jean-Eric Vergne. Vandoorne est 5e au général, d'Ambrosio 15e.