Avec de nombreux changements de positions, des remontadas mais aussi des monoplaces en chute libre dans le classement, la première des deux courses de l'ePrix de Formula E à Berlin a été passionnante. Pour le dernier week-end d'Audi dans le championnat 100% électrique, Lucas di Grassi s'est imposé in extremis.

Le pilote brésilien l'a emporté de justesse face à Edo Mortara sur la Venturi. Le pilote Jaguar Mitch Evans fait une belle opération en montant sur le podium devant Norman Nato (Venturi) et Jake Dennis (BMW). DS Techeetah n'a pas été en mesure de confirmer sa première ligne des qualifications. Jean-Eric Vergne est 6ème, Antonio Felix Da Costa est 7ème.

Qualifié en 22ème position, Stoffel Vandoorne n'a pas pu espérer grand-chose. Le pilote Mercedes est officiellement "out" de la course au titre après avoir rallié l'arrivée au 12ème rang. Ce fut une journée noire pour l'écurie à l'étoile puisque Nyck De Vries termine 22ème après avoir été victime d'une crevaison. Zéro pointé également pour deux autres favoris pour le titre, Robin Frijns (Virgin) et Sam Bird (Jaguar).

Avant l'ultime course de la saison ce dimanche, Nyck De Vries est toujours leader avec un compteur figé à 95 unités. Mais Edo Mortara est revenu à seulement 3 points, Jake Dennis à 4 points et Mitch Evans à 5 points. 14 pilotes peuvent encore mathématiquement ceindre la couronne !