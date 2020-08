Après quelques très mauvaises qualifications et quelques magnifiques remontées, Stoffel Vandoorne a signé, cet après-midi à Berlin, la pole position de la dernière course du championnat de Formula E.

Le pilote Mercedes a devancé de 59 millièmes la Nissan e-Dams de Sébastien Buemi et de 252 millièmes l'Audi du champion DTM René Rast ne cessant de s'améliorer. Nick De Vries sur la seconde Mercedes s'est classé quatrième en Super Pole devant Robin Frijns et Eduardo Mortara. Jérôme D'Ambrosio, le second Belge engagé à ce niveau, s'élancera 16e.

Tous les favoris du championnat s'étant étrangement qualifiés en fond de grille avec le champion Felix Antonio Da Costa (19e), son équipier chez Techeetah Jean-Eric Vergne 21e, André Lotterer 20e, Mitch Evans 23e et le vainqueur d'hier Oliver Rowland 24e et dernier, notre représentant (9e actuellement au classement) peut encore, en cas de succès, décrocher le titre de vice-champion en fonction des points marqués par ses principaux rivaux tous relégués en fond de grille !

Le départ de la course est prévu à 19h00. Avec de réelles chances de premier succès dans la discipline pour Stoffel ! A voir sur Eurosport ou sur RTBF auvio.

Voici les positions au championnat après la qualification de cet après-midi

1. Da Costa 158

2. Rowland 83

3. Vergne 80

4. Evans 71

5. Lotterer 71