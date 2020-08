Jérôme D'Ambrosio (Mahindra) a signé le 12e temps des 24 concurrents. Mercredi, ils avaient respectivement terminé 6e et 5e de la 6e manche du championnat remportée par le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah). Jeudi, le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi) s'est montré le plus rapide en 1:06.732 de ces essais libres. Vandoorne a concédé 237/1000es (1:06.969) et D'Ambrosio 374/1000es (1:07.106).

Les qualifications se dérouleront à partir de 14h15 et la course est programmée à 19h00.

Le championnat 2019-2020 n'avait disputé que cinq courses avant l'arrêt imposée par la pandémie du Covid-19.

Pour rattraper le temps perdu, les organisateurs ont programmé pas moins de six courses à huis clos en neuf jours sur le circuit berlinois du Tempelhof.

La 6e manche du championnat s'est disputée mercredi. Après la 7e course suivront la 8e le samedi 8, la 9e le dimanche 9, la 10e le mercredi 12 et enfin la 11e le jeudi 13 août.

Da Costa (DS Techeetah) est en tête du classement du championnat avec 97 points. Vandoorne est quatrième (46), D'Ambrosio quinzième (13).