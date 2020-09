Francis Chevalier est le plus grand collectionneur belge de miniatures des bolides du Mans.

C’est dans un petit appartement d’Evere que Francis Chevalier, un retraité de 65 ans, ancien très bon coureur de fond, cache la plus grande collection belge de modèles réduits des bolides ayant participé aux 24 Heures du Mans.

"Ma passion pour le Mans est née en 1972 en regardant les Matra de Pescarolo et compagnie à la télévision" , nous explique-t-il dans son salon où trône une grande maquette de la Porsche de son pilote fétiche, le Français Romain Dumas, triple vainqueur de l’épreuve sarthoise. "Ma première course sur place était le GP de Belgique 1974 à Nivelles avec la victoire d’Emerson Fittipaldi. Mais à l’époque, j’étais occupé les week-ends par mon autre passion, la course à pied. En 2003, j’ai fait la connaissance de Romain Dumas qui roulait en Euro F3000 à Francorchamps. On a très vite sympathisé et je suis devenu le président de son club de supporters. L’année suivante, je me suis rendu pour la première fois au Mans pour le voir rouler. C’est vite devenu ma course préférée."

(...)