Deux jours après ses quarante ans et dix ans après son dernier départ (et crash) en Mondial en Allemagne quand sa Ford M-Sport avait terminé sur le toit contre un rocher du camp militaire de Baumholder, François Duval effectuera-t-il son retour à l'occasion de l'unique manche belge du championnat du monde en novembre prochain ? C'est ce qu'il a semble-t-il confié à un collègue et fait le buzz sur la toile tant le bonhomme, adoré ou détesté, est resté populaire.

(...)