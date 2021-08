Pour les 75.000 spectateurs rincés durant dix à douze heures pour ne finalement voir les F1 que quatre tours au ralenti, ce dimanche à Francorchamps restera à jamais à marquer d'une pierre noire. Car au-delà des dix heures passées sur place, il faut encore ajouter l'argent dépensé pour assister à ce Grand Prix. "On était six, et ça nous est revenu à près de 1000 €", explique un spectateur présent ce dimanche à Spa-Francorchamps au micro de la RTBF.



Cet argent, les spectateurs ne le reverront plus. Ils n'ont pourtant pas vu de course, ils ont simplement pu apercevoir deux fois deux tours derrière la voiture de sécurité… mais c’est tout ! La faute à la météo capricieuse qui n'a pas cessé de faire des siennes durant toute la journée. "Franchement, c’est scandaleux", continue le spectateur déçu interviewé par nos confrères de la RTBF. "Je ne veux pas d’un bon pour l’année prochaine. Ce que je veux, c’est être remboursé."

Ce dernier n'est pas un cas isolé puisque une pétition à été lancée par des spectateurs présents au Grand Prix de Formule 1 de Belgique et a déjà obtenu plus de 170 signatures. Un spectateur présent explique la raison de sa signature: "Je signe pour que la FIA tienne enfin compte de ses fans et de l'investissement que ça leur demande d'assister à un grand prix. Même le sport a été sacrifié pour l'argent ce week-end." Les spectateurs à l’origine de la pétition, eux, expliquent avoir été "totalement ignorés par les organisateurs" et demandent donc "le remboursement de leur billet."



En espérant pour eux qu'ils obtiennent gain de cause !