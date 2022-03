Comme chacun le sait, Valentino Rossi disputera l'intégralité du GT World Challenge Europe, championnats endurance et sprint compris. Cocorico puisque l'équipier à temps plein de la légende de la moto au sein du Team WRT est Belge ! Il s'agit en effet de Fred Vervisch, bien connu de la maison de Vincent Vosse. Le Courtraisien disputera les deux séries avec Vale, les deux hommes étant épaulés par le Suisse Nico Müller en Endurance. Ils se partageront une Audi R8 LMS engagée en catégorie Pro et frappée du numéro 46, ça va de soi.

A part cela, l'équipe basée à Baudour affiche complet avec pas moins de cinq R8 LMS inscrites dans les deux séries du GT World Challenge. La voiture avec les plus grandes chances de succès est assurément la n°32 que se partagent Dries Vanthoor et Charles Weerts, les deux Belges étant rejoints par le Sud-Africain Kelvin Van der Linde pour les courses longues.

Voilà qui promet !

Les équipages WRT pour 2022:

Endurance Cup

Car #30 : Benjamin Goethe (DE) – Thomas Neubauer (FR) – Jean-Baptiste Simmenauer

(FR) Silver

Car #31 : Diego Menchaca (MX) – Lewis Proctor (GB) – Finlay Hutchison (GB) Silver

Car #32 : Kelvin van der Linde (ZA) – Dries Vanthoor (BE) – Charles Weerts (BE) Pro

Car #33 : Ryuichiro Tomita (JP) – Arnold Robin (FR) – Maxime Robin (FR) Gold

Car #46 : Nico Müller (CH) – Frédéric Vervisch (BE) – Valentino Rossi (IT) Pro

Sprint Cup

Car #30 : Benjamin Goethe (DE) – Thomas Neubauer (FR) Silver

Car #31 : Finlay Hutchison (GB) – TBC Silver

Car #32 : Dries Vanthoor (BE) – Charles Weerts (BE) Pro

Car #33 : Christopher Mies (DE) – Jean-Baptiste Simmenauer (FR) Pro

Car #46 : Frédéric Vervisch (BE) – Valentino Rossi (IT) Pro