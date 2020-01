L'ex-pilote d'usine nous explique pourquoi il fait de Neuville son favori pour le Monte-Carlo et la saison 2020

Rallyman au plus haut niveau durant une vingtaine d'années, Freddy Loix a plutôt bien réussi sa reconversion. Le Limbourgeois gère aujourd'hui, avec sa femme, la concession Aston Martin Brussels basée à Zaventem. C'est là, au milieu des Vantage, Vanquish, Superleggera et DBR9 qu'il nous a reçu pour évoquer la saison 2020 d'un championnat WRC qu'il suit toujours avec passion... sur son Ipad, en « analysant les chronos et les choix de pneus de chacun. J'aime tout savoir. »

En neuf participations au Monte-Carlo, entre 1997 et 2011, celui que l'on surnommait « Fast Freddy » a fait mieux que Thierry Neuville puisqu'il a rejoint l'arrivée à six reprises dont les deux dernières fois (en IRC) sur la seconde marche du podium.

(...)