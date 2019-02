Cela fait quelques semaines déjà que le jeune couple le sait. En juillet prochain, Thierry Neuville et Deborah Ghys, la mannequin partageant sa vie depuis près d'un an, deviendront parents pour la première fois. Avec ce grand événement qui se prépare, 2019 sera, sur le plan personnel, déjà une grande année pour le pilote Hyundai. Félicitations. On espère pour lui que cela le sera également sportivement, avec un premier titre mondial en fin de saison.

Radieux, notre compatriote n'a en tout cas jamais aussi bien démarré l'année. Deuxième du Rallye Monte-Carlo à un peu plus de deux secondes à peine de Sébastien Ogier, il s'élancera en deuxième position sur la route demain pour les premières spéciales du Rallye de Suède disputées en... Norvège !

Ce soir après 20h, il livrera un premier duel à Seb Ogier lors de la spéciale show de Karlstad.

Et ce matin, il a signé le meilleur temps du « shake down », l'ultime spéciale d'essais avec un chrono époustouflant de 4.05, soit 2.2 secondes plus rapide que la Toyota d'Ott Tanak et 2.3 de mieux que Sébastien Ogier.

On ne sait pas si c'est sa future paternité, son partenaire Red Bull ou sa Hyundai, mais Thierry avait des ailes ce matin en Suède où il a littéralement atomisé la concurrence.

Quatrième Kris Meeke pointe à 2.5, Elfyn Evans à 2.7 et Esapekka Lappi sur la deuxième Citroë à 3.4.

Et ses équipiers ? Seb Loeb pointe au 8e rang à 3.8 et Mikkelsen au 10e à 5 secondes ! Quant au revenant Marcus Grönholm sur la 4e Yaris officielle, il pointe le pauvre en 18e position à 11.9 du meilleur temps, derrière le peloton des meilleures R5 emmené par la VW Polo du champion du monde de rallycross Johan Kristoffersson.