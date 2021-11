On imaginait le voir courir jusqu'à la fin de ses jours, tant il était une figure incontournable des paddocks depuis près de 40 ans. Mais comme pour beaucoup avant lui, l'heure de la retraite a sonné pour Gabriele Tarquini. A l'âge vénérable de 59 ans, le vétéran italien cessera de courir à temps au soir de la finale du WTCR 2021 qui aura lieu en Russie à la fin de l'année.

Imperturbable face à la loi du temps, Tarquini fut pendant plus d'un quart de siècle un des pilotes de voitures de tourisme les plus respectés. Le natif de Giulianova s'est imposé dans tous les championnats majeurs, que cela soit le BTCC (1994 avec Alfa Romeo), l'ETCC (2003 avec Alfa Romeo), le WTCC (2009 avec Seat) et enfin le WTCR (2018 avec Hyundai). Le pilote des Abruzzes s'est également produit dans notre regretté Belgian Procar. On se rappelle de sa pole position magistrale aux 24H de Spa 1997 sur la Honda Accord VZM qu'il partageait avec Thierry Tassin et Altfrid Heger.

Pour le Transalpin, il s'agissait d'éviter de faire la saison de trop alors qu'il fêtera ses 60 printemps en mars prochain : "Je me sens très triste, après une longue carrière qui semblait ne jamais devoir se terminer, vous pensez que ce moment ne viendrait jamais", a expliqué Tarquini. "Dans la vie, tout a un début et une fin et je suis assez âgé pour le comprendre. Il était important pour moi d'annoncer ma décision lors de ma course nationale en Italie et c'est le bon moment".

Depuis 2017, celui qui a également couru en F1 pour des écuries modestes comme AGS ou Tyrrell était la cheville ouvrière de Hyundai Motorsport en TCR, faisant profiter au constructeur coréen de son immense expérience en Touring Cars. A Alzenau, on pleure déjà le départ de celui qui a joué un grand rôle dans la success story des i30, Veloster et Elantra aux quatre coins du monde : "Il est impossible de dire à quel point Gabriele a eu un impact sur Hyundai Motorsport Customer Racing", a déclaré Andrea Adamo. "Il est difficile d'accepter qu'il raccrochera son casque, et il nous manquera beaucoup".

Quand Tarquini franchira la ligne d'arrivée de sa dernière course, gageons que beaucoup auront du mal à retenir leurs larmes. Ciao Gabriele !