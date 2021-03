Grâce au Red Bull Pitstop Challenge, un jeu dans lequel vous effectuez vous-même un arrêt au stand via le site de Red Bull Belgique, vous pourrez vivre l'expérience F1 de très près. Le joueur qui réalisera le meilleur temps pourra en effet suivre pendant une journée l'équipe la plus rapide du monde lors du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.

C’est le nouveau jeu concours de Red Bull Belgique. Un jeu concours destiné à faire rêver les passionnées mais qui va également permettre de se changer les idées en cette période plus compliquée.

Vous pouvez participer dès aujourd'hui jusqu'au 15 juin 2021 sur redbull.be/ pitstop. Le gagnant et la personne de son choix feront partie de la Red Bull Racing Team pendant une journée et s'entraîneront lors d'un exercice d'arrêt au stand lors du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Si les circonstances ou les mesures liées au contexte actuel ne le permettent pas, cette expérience sera remplacée par une visite au siège de Red Bull Racing à Milton Keynes. Les participants avec le deuxième au 20e temps le plus rapide remporteront une casquette signée par un pilote Red Bull Racing, un t-shirt et quatre canettes de Red Bull. Les chronos 21 jusqu’à 150 remporteront une casquette Red Bull et quatre canettes de Red Bull.

Il y a quelques semaines, Red Bull Racing a présenté sa voiture pour la nouvelle saison. Dans la RB16B, Max Verstappen et le nouveau venu Sergio 'Checo' Pérez veulent faire mordre la poussière à l'opposition. Mais la F1 est avant tout un sport d'équipe. Les pilotes ne sont rien sans leur équipe ultra-rapide. Parfaitement ajuster ce bolide profilé, choisir les bons pneus et bien sûr faire un arrêt au stand en un clin d’œil. Au Brésil en 2019, ils l'ont fait en seulement 1,82 seconde, un record du monde. Et la saison dernière aussi, c'est l’écurie Red Bull Racing qui a réalisé les arrêts au stand les plus rapides.

Pour participer, comment faire ?

1. Rendez-vous sur redbull.be/pitstop

2. Jouez au jeu

3. Réalisez le temps le plus rapide

4. Invitez un ami

5. À vous deux, vous ferez partie de l'équipe au stand Red Bull Racing lors du GP de Belgique à Spa-Francorchamps