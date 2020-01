Never give up ! Ce leitmotiv est celui de Geoffroy Noel de Burlin. Depuis quinze ans et cet accident de snowboard survenu à Val-Thorens, ce passionné de glisse et de sports mécaniques puise son énergie vitale dans le dépassement de soi.

Ce père de famille de deux enfants, qui fête aujourd’hui ses 40 printemps, s’apprête à vivre le challenge le plus important de sa vie. Seul à bord de son Polaris RZR RS1, un petit buggy monoplace entièrement préparé pour lui, notre compatriote est le premier paraplégique à s’attaquer en solo à l’Africa Eco Race. Un pari fou ? Non, simplement l’aboutissement d’une passion restée intacte et d’un défi vital qui nourrit sa motivation depuis plus de 15 ans…

(...)