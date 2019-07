Ayant fêté son 98ème anniversaire le 7 mai dernier, il était le doyen des pilotes belges encore de ce monde. La nouvelle nous est parvenue ce matin via Lucien Beckers: George Harris a pris son dernier départ.

Celui qu'on surnomme Monsieur Trajectoire possède un palmarès respecté en sport automobile. Septième des 24 Heures du Mans 1957 sur une Ferrari 500 TRC avec Lucien Bianchi, il remporte quatre plus tard le très difficile Liège-Sofia-Liège, toujours en compagnie du futur vainqueur dans la Sarthe. Le duo terminera également cette année-là 2ème du Tour de Corse et 4ème de la Coupe des Alpes. Georges était bien parti pour remporter le Rallye Monte-Carlo en 1963 avant que Bianchi ne plie la direction de sa Citroën, ce qui provoquera son abandon sur sortie de piste peu après.

On se souviendra de Harris comme un pilote très humble, qui n'hésitait pas à rappeler qu'il devait souvent ses victoires à l'abandon d'autres concurrents autant qu'à son propre talent de pilote. A sa famille et à ses proches, la rédaction de DH-Moteurs adresse ses plus sincères condoléances.