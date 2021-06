Ghislain de Mevius a débuté la saison 2021 de la même manière qu’il avait entamé la saison 2020 avortée par la pandémie. Par une victoire.

Après le premier scratch signé par le Français Nicolas Ciamin, contraint à l’abandon dès la fin de la deuxième spéciale (cardan cassé), le pilote namurois a directement pris le relais.

Auteur de huit meilleurs temps en onze spéciales (la cinquième a été annulée), le pilote de la Skoda Fabia R5 WIK a définitvement creusé l’écart sur Adrian Fernémont dans la huitième spéciale. Le trou était fait et le champion (deux meilleurs temps à son actif), finalement deuxième à 29.9, s’est contenté de gros points dans l’optique du championnat.

"Cela faisait vraiment plaisir de pouvoir à nouveau disputer un rallye après une aussi longue attente et de revoir du public sur le bord des routes," a déclaré le premier leader du championnat. "Les spéciales de ce premier South Belgian Rally étaient vraiment très belles. On s’est régalé. Dommage que Nico Ciamin ait si vite disparu car je me réjouissais de la comparaison avec une référence du Mondial."

Relégué à 1’23 après avoir dû notamment disputer une spéciale sans ses… lunettes, Kris Princen (Citroën C3) avouait ne pas pouvoir suivre le rythme des voitures tchèques. Il a même été précédé à quelques reprises par un excellent Maxime Potty bien dans le rythme après plusieurs participations en France et en Italie.

Le pilote Ford n’échoue qu’à une quinzaine de secondes du podium et précède les Skoda de Pieter-Jan Michiel Cracco, Bastien Rouard, Eric Cunin et Tobias Bruls.

Profitant sans doute de l’abandon précoce du grand favori Gino Bux (cardan cassé sur sa 208) Charles Munster venge l’honneur de la famille après la sortie de la Hyundai de son frère Grégoire dans l’ES4 en remportant la première manche de la Stellantis Cup. Dixième au classement général, le pilote de l’Opel Corsa précède de dix-sept secondes la Peugeot 208 d’un Fred Caprasse très convaincant pour ses débuts en rallye moderne. Après le bris de cardan de Tom Rensonnet, c’est Benoît Verlinde qui remporte la première manche de la Renault Clio Cup Belux.