C'est un des grands animateurs du Championnat de Belgique des rallyes qui s'apprête à faire une pause. Ghislain de Mévius nous a en effet confirmé qu'il ne roulerait plus cette année jusqu'à nouvel ordre. La Skoda Fabia Rally2 aux couleurs du WIK restera donc au garage jusqu'à la fin de l'année.

"J'arrête avec un pincement au coeur mais c'est pour moi la bonne décision. Pour différentes raisons", nous a confié Ghislain. "Je vais être père à la mi-septembre. Terminer le championnat aurait été impossible de toute manière. Ensuite, la conjoncture économique actuelle m'oblige à faire des choix. Je mets la priorité sur mon karting à Wavre. Je serai de retour mais pas avant la fin de l'année, au mieux !"

Selon nos informations recueillies ici et là, l'aîné des frères de Mévius attend également l'arrivée de la nouvelle Skoda Fabia Rally2, le modèle actuel commençant à devenir un peu juste pour se battre face aux Citroën et aux Hyundai.

Félicitations Ghislain pour la bonne nouvelle et see you soon !