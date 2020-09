Soyons directs : le WTCR a perdu beaucoup de plumes au cours de l’intersaison. Le Covid-19 n’a pas aidé mais n’est pas seul responsable. Volkswagen et Audi ont ainsi arrêté les frais tandis que l’engagement d’une Alfa Romeo Giulietta pour l’ex-pilote Jean-Karl Vernay s’est fait in extremis. Avec un calendrier se limitant à la vieille Europe, le World TCR ressemble ainsi à un TCR Europe sous testostérone. Si des noms ronflants sont toujours là comme Tarquini, Michelisz, Muller, Björk et Guerrieri grâce à Hyundai, Lynk&Co et Honda qui ont continué à jouer le jeu, les Huff, Farfus, Priaulx mais aussi notre Fred Vervisch ont disparu des radars…