Il y aura bien un Belge en Coupe du Monde de Voitures de Tourisme cette année. Initialement pressenti pour rempiler en TCR Europe où il devait jouer le titre, Gilles Magnus disputera finalement le WTCR, qui se produira exclusivement sur des circuits européens en 2020. Évidemment, l'ancien pilote de monoplace roulera sur une Audi RS3 LMS du Comtoyou Racing avec comme objectif de se battre pour la nouvelle coupe des rookies.

«C’est juste incroyable !», commente l’Anversois. «J’espérais un jour intégrer le FIA WTCR et voilà que dès ma 2e saison en Tourisme, ce rêve devient réalité. Ainsi, au cours des six meetings qui comprendront seize courses dans ce calendrier revisité, j’aurai l’occasion d’affronter le gratin de la discipline. Pouvoir comparer mes performances à celles de pilotes d’exception tels que Tarquini, Muller ou Coronel, c’est exceptionnel pour un jeune qui n’a qu’une envie: progresser. Il est évident que le niveau de ce championnat est très relevé mais il s’agit aussi d’une opportunité formidable pour démontrer ma valeur et attirer l’attention des constructeurs. Cette année, je viserai la Rookies Cup, la catégorie récemment créée pour les jeunes qui n’ont pas encore roulé une saison complète en WTCR.»

«Je suis ravi que Gilles Magnus rejoigne la grille de départ du WTCR», enchaîne François Ribeiro, G.O du WTCR. «Cela fait un an que j’observe ses résultats ; j’en ai d’ailleurs fait part aux responsables de Comtoyou. Je suis certain qu’il sera l’un des sérieux candidats à la couronne dans la Rookies Cup réservée aux pilotes de moins de 24 ans qui n’ont pas une saison entière à leur actif en WTCR. »