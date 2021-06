Plus jeune pilote du plateau, Gilles Magnus vise le titre Junior, sa première victoire mondiale, un Top 5 général et la place de premier pilote Audi.

Le championnat du monde de Tourisme démarre ce samedi au Nürburgring avec un super plateau de cinq marques (Hyundai, Honda, Lynk&Co, Cupra et Audi) et vingt-deux pilotes dont six anciens champions du monde. Parmi eux aussi, deux Belges néerlandophones et très véloces, Frédéric Vervisch et Gilles Magnus, équipiers au sein du team Audi Comtoyou.

A la veille de l'unique qualification de ce vendredi dans l'Eifel, nous avons eu l'occasion de bavarder avec l'Anversois. Un jeune pilote de 21 ans qui n'a pas sa langue en poche. Et nous on aime bien cela.