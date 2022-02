Gino, comment cela va au lendemain de votre plus belle journée en rallye?

"J'ai un peu mal aux cheveux, mais cela va. La fête a été relativement courte car nous étions tous très fatigués par cette dernière semaine, mais c'était assez et intense."

Qu'avez-vous pensé quand, à l'arrivée de la première spéciale, vous avez vu que vous signez le 2e chrono absolu?

"Honnêtement, j'ai été agréablement surpris même si quand je prends le départ d'une course c'est toujours avec l'intention de la gagner. Quand on sait que mes deux principaux rivaux belges en Skoda ont entre 5000 et 10.000 km au volant de cette monture que je découvrais, que c'était ma première participation au Haspengouw, je ne pensais sincèrement pas pouvoir rivaliser de suite avec eux. J'étais étonné. Je savais en plus que j'avais laissé des secondes à gauche et à droite. Cela a confirmé le bon feeling que j'avais au volant de l'auto dès les premiers mètres. Bien sûr, ils ont eu des soucis. Adrian a fait une pirouette, mais cela fait partie du rallye."

Quand vous êtes vous dit que vous pouviez lutter d'emblée pour le podium et conserver ce premier accessit derrière la référence mondiale Stéphane Lefèbvre?

"Dès l'arrivée de la deuxième spéciale où l'on a confirmé avec un autre très bon chrono. Et dans la 6ème et la 7ème on a signé nos deux premiers scratches absolus en championnat de Belgique. Ce n'était donc pas un coup de chance. On était clairement rapides sur cette épreuve. Il a fait globalement sec et cela nous a aidés à prendre assez vite confiance, à reculer nos points de freinages. Sur certaines spéciales, ma petite expérience du circuit avec les Tracks Days en Ferrari m'a aidé aussi. Mais on ne s'est pas enflammé. On est resté sur nos objectifs qui étaient d'en garder un peu sous la pédale pour ne pas risquer de se faire surprendre. On voulait avant tout aller au bout."

Votre seule petite erreur vous l'avez commise dans l'ES4 où vous avez lâché 12 secondes d'un coup.

"Exact. On a dû attendre un peu au départ suite à la sortie de Xavier Bouche. Nos pneus étaient froids et on est sorti un peu large dans la terre dès le troisième virage. J'avais pas mal de boue dans les jantes et de grosses vibrations altérant ma vision. J'ai crains d'avoir crevé mais finalement ce n'était pas le cas et je n'ai lâche que 12 secondes. Quand on voit qu'on termine à 21 secondes du vainqueur, cela signifie que sans cette faute on aurait pu maintenir un peu plus la pression."

Quelle est encore votre marge de progression pour les prochaines épreuves?

"Elle est évidente même si cela ne sera pas toujours aussi facile sur des parcours plus compliqués. Ici, j'ai roulé à 90%. Je ne voulais pas aller chercher le dernier carat car entre 99% et 101 il y a peu de différence et lorsque vous roulez à 101% c'est à ce moment là que vous pouvez faire un tout droit vous coûtant 20 secondes. Dès qu'on a vu qu'on était 2emes et 1ers Belges, on a roulé pour préserver ce résultat. On a gardé notamment une petite marge dans les portions rapides où je dois encore gagner de la confiance."

Ce premier résultat confirme en tout cas votre statut de prétendant au titre belge...

"C'est sûr qu'en annonçant d'emblée un programme complet de dix courses, cela me donne plus de chance et de jokers. Mais je ne me dis pas que je vais être champion de Belgique dès ma première saison au sommet. Adrian ne l'a pas été non plus. La première année je vais devoir gagner de l'expérience. Cela s'est bien passé ici, mais il y a des rallyes où ce sera plus compliqué. On commettra aussi des erreurs. On ne peut par exemple pas travailler sur les vidéos de l'année précédente. On a pris un bon envol c'est certain mais le plus dur reste à faire. On ne vend pas la peau de l'ours, loin de là. Car d'ailleurs on n'a pas gagné. Stéphane Lefèbvre, son copilote et DG Sport ont fait du très bon boulot."

Votre nouvelle équipe SXM a aussi fait du super travail...

"C'est vrai. Cela a été un vrai plaisir de travailler avec eux. Notre Skoda était préparée aux petits oignons et a parfaitement fonctionné d'un bout à l'autre. Eux aussi ne s'attendaient pas à ce résultat. Cela motive encore plus tout le monde."

Avoir à vos côtés un équipier comme Nicolas Gilsoul cela a sans doute aussi aidé?

"Bien sûr. L'alchimie était parfaite. Avoir un équipier cinq fois vice-champion du monde est un plus évident. Il a beaucoup d'expérience, il a les mots justes, il est là pour valider ou pas certains choix. L'ambiance dans l'auto est vraiment bonne. On avait la banane tout le temps."

Quand on monte une telle opération, avec autant de partenaires vous soutenant dans ce grand défi, cela doit être un grand soulagement de délivrer de suite?

"Tout à fait. J'y ai toujours cru sinon je n'aurais pas vendu ce projet à mes sponsors, mais je pensais que cela me prendrait plus de temps. Que je n'allais pas pouvoir de suite signer des meilleurs temps. Maintenant il faut garder les pieds sur terre et ne pas se mettre à rêver. Je n'ai pas envie d'aller me mettre sur le toit dans la 2ème dans trois semaines au South Belgian Rallye2 car je suis trop excité. J'ai la tête bien sur les épaules. Je sais que le niveau de notre championnat est un des plus relevés d'Europe. Je suis hyper content mais je reste humble. J'ai battu Ghislain et Adrian au premier round, mais ce sont de supers pilotes et je m'attends à leur réaction lors des courses suivantes. Ce ne sera pas toujours aussi évident."

Retour avec Gino Bux sur l'exploit du week-end avec une deuxième place dès la 1ère spéciale assurée tout au long du rallye Haspengouw et trois premierstrès prometteurs pour l'avenir. Tout cela dès son premier rallye au volant d'une quatre roues motrices. Confirmation: le garçon est doué.