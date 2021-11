Il s'agit assurément d'une des toutes grosses performances de ce Rallye du Condroz 2021. Gino Bux et son copilote Steven Spittaels ont fait tourner bien des têtes au volant de leur petite Peugeot 208 Rally4 préparée dans les ateliers Caren Burton. Le pilote de Rivage n'a laissé que des miettes à ses adversaires dans la Stellantis Cup Belux, son principal rival Charles Munster finissant à 65 secondes, tout en finissant premier des voitures animées par leurs seules roues avant. Résultat, l'ex-espoir des rallyes belges finit à une très belle 18ème place absolue, se payant même le luxe de devancer plusieurs Rally2.

Avec Ypres, le Condroz est le rallye belge le plus prestigieux de l'année. Autant dire que cette médaille d'or en bord de Meuse efface la déception survenue dans la cité des chats où il réalisait une prestation cinq étoiles sur une Alpine RGT. "C'est effectivement une revanche sur Ypres où nous avions écopé d'une très lourde pénalité considérée par beaucoup comme étant injuste", nous a confié Gino. "En trois arrivées dans la coupe Stellantis, nous avons à chaque fois décroché la victoire. D'une certaine manière, c'est un sans-faute. Nous avons sorti le grand jeu samedi et dimanche, nous avons un peu plus assuré. Mais ce ne fut pas une victoire facile car Charles Munster n'était jamais loin et a pris beaucoup d'expérience ces derniers mois."

Malgré un abandon prématuré au South Belgian Rally, Bux demeure en lice pour le titre en Stellantis. Tout se jouera au Spa Rally début décembre. "Nous allons tout donner", ajoute-t-il. "Nous ne sommes certes pas beaucoup en Stellantis mais cela n'empêchera pas un beau duel avec Charles en perspective. Nous ne sommes pas loin de lui et tout est possible".

Entre l'expérience l'ex-pilote de la fédé et la jeunesse du petit frère de Grégoire, qui fera la différence ? Réponse dans les Ardennes le 4 décembre prochain.