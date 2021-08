Sur son trente et un, ce mercredi, pour son anniversaire, Gino Bux s’est offert le plus beau cadeau dont peut rêver un passionné de rallye comme lui : son premier Mondial, chez lui et avec une monture (l’Alpine A110) correspondant parfaitement à son tempérament fun et son style de pilotage.

"J’ai grandi à Burnenville et la spéciale entrant sur le circuit de Francorchamps passe à 500 m de là", explique l’ancien membre du RACB National Team. "Bon, la Flandre, c’est un peu l’étranger pour moi. Mais j’ai déjà disputé deux fois cette épreuve en 2014 et 2015 sur ma 208 R2. J’en garde donc encore quelques souvenirs."

Ypres ne comptant pas pour la Stellantis Cup dans laquelle il est engagé, Bux a décidé de découvrir l’Alpine A110 du team Jeoffroy du Français Manu Guigou. "Elle rassemble tout ce que j’aime. C’est une voiture sexy, spectaculaire, originale, se pilotant sur le train arrière. Le châssis est meilleur que celui de la Porsche. C’est une voiture développée et non pas adaptée pour le rallye. J’ai pu la prendre facilement en mains lundi dernier. Maintenant, ce sera plus compliqué d’aller très vite à son volant."

Avec huit Alpine au départ, il y aura une officieuse Coupe. Quelles sont les ambitions de Bux épaulé par l’expérimenté André Leyh qui a annulé ses vacances pour partager ce rêve avec son ami ?

"Je ne veux me mettre aucune pression. Le premier objectif est de me débarrasser du chat noir me collant aux chaussures. Sur les dix derniers départs, j’ai été contraint à l’abandon ou bien j’ai connu un gros souci à huit reprises. Je veux vraiment aller au bout et pouvoir disputer les spéciales du dimanche à la maison. Après, je suis un compétiteur et je ne pars jamais pour terminer deuxième. Le Français Manu Guigou est le pilote qui a développé l’auto, il connaît mieux Ypres que moi, c’est la référence en Alpine. J’espère être le moins loin possible de lui. Au final, j’espère que la couleur de ma voiture signifiera quelque chose dimanche : je veux décrocher l’or."