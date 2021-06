Très attendue, la Glickenhaus Hypercar affronte Toyota et Alpine au Portugal.

L’arrivée d’un nouveau constructeur dans un championnat du monde est toujours un moment émouvant. À Portimao, tous les regards se porteront vers la Glickenhaus 007 LMH. Avec son look de Ferrari 330 P4 des temps modernes accentué par une robe rouge vif, l’Américaine fait déjà tourner les têtes et perpétue la tradition des protos US à avoir tenté leur chance sous nos latitudes. Tout le monde a encore en mémoire l’épopée Panoz, ces Batmobiles ayant donné des sueurs froides aux machines japonaises.