La bagarre pour la pole position fut très serrée mais finalement, Charles Leclerc a eu le dernier mot face aux Red Bull. Le pilote Ferrari, déjà en pole à Bakou en 2021, a signé une nouvelle pole à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le Monégasque a signé son meilleur chrono en 1:41.359, devançant Sergio Pérez pour 282 millièmes. Le Mexicain est parvenu à damer le pion à Max Verstappen, légèrement en retrait depuis le début du week-end. Le Hollandais est à 347 millièmes.

Carlos Sainz complète le Top 4 sur sa Ferrari, à quatre dixièmes. Les Ferrari et les Red Bull sont sur une autre planète à Bakou puisque le reste du peloton est à plus d'une seconde ! George Russell est le meilleur des autres sur sa Mercedes, crédité du cinquième temps. Pierre Gasly (AlphaTauri) est sixième devant Lewis Hamilton (Mercedes). Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin) et Fernando Alonso (Alpine) complètent le Top 10 de la Q3.

Les deux McLaren ont buté en Q2, Lando Norris (11e) devançant Daniel Ricciardo (12e). Esteban Ocon (Alpine) est 13ème devant les Alfa Romeo de Guanyu Zhou et Valtteri Bottas. Lance Stroll s'est fait remarquer en allant faire un bisou au mur du virage 2. Le pilote Aston Martin est éliminé en Q1, au 19ème rang.