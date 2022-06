Comme chacun le sait, les deux Peugeot 9X8, impressionnantes avec le look agressif et l'absence d'un aileron arrière, sont les grandes absentes des 24 Heures du Mans 2022. Néanmoins, le lion de Sochaux ne se fait pas oublier pour autant et marque même des points précieux alors que l'épreuve sarthoise est à nouveau accessible à la grande foule.

Peugeot a déjà pris rendez-vous avec l'édition 2023, année du centenaire de la classique mancelle, en étant présent dans le village du circuit avec un immense chapiteau abritant un show-car de sa 9X8. Déjà hier et encore ce matin, les badauds se pressaient pour admirer celle qui marquera le grand retour des Lionnes dans la Sarthe depuis 12 ans.

Les 9X8 débuteront aux 6 Heures de Monza, le 10 juillet prochain. Jean-Eric Vergne, Paul di Resta et Mikkel Jensen piloteront la n°93 tandis que Gustavo Menezes, James Rossiter et Loïc Duval se relaieront sur la n°94.

On peut évidemment regretter de voir Peugeot débuter son combat contre Toyota, Alpine et Glickenhaus dans trois semaines et non pas ce week-end mais, de l'avis de l'équipe managée par le Belge Christian Deltombe, débuter le programme par une course de 24 Heures ne serait pas raisonnable. Nissan en sait quelque chose avec l'inénarrable GT-R LM Nismo...