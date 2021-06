Il n’avait plus pris le départ d’un rallye depuis la manche WRC à Monza. Une éternité, en d’autres termes. Grégoire Munster et Louis Louka entament leur programme 2021, qui va pour le moment jusqu’à Ypres et mixe épreuves nationales et internationales, en championnat d’Europe dans le cadre de l’épreuve polonaise. Ce n’est pas sans appréhension que le duo estampillé Hyundai amorce cette manche dont la particularité est de se produire sur des chemins en terre plutôt sablonneuse.