La bagarre entre les trois meilleurs rallymen belges fut homérique pour occuper une place sur le podium du Rallye du Condroz 2021 derrière le Français Stéphane Lefebvre. Malheureusement, un devait rater le coche au final et ce fut Grégoire Munster. Auteur d'un très beau parcours où il a signé deux scratches de haut vol, le pilote Hyundai BMA n'a pas démérité et il lui aura manqué deux secondes pour coiffer Ghislain de Mévius. Le vainqueur de l'East Belgian et du Sezoens peut regretter la poignée de secondes perdues sur une petite faute dans l'ES14 de Marchin-Perwez. S'il s'agit de son meilleur résultat en terre condruzienne, le fils de Bernard était mi-figue mi-raisin au moment du débriefing.

"Je quitte Huy avec un goût de trop peu", nous avouait Grégoire. "Il est clair que ce n'est pas la meilleure opération dans l'optique du championnat, même si nous améliorons notre plus mauvais résultat. Au final, nous ne finissons qu'à 12 secondes de Lefebvre, ce qui ne représente qu'un dixième de seconde au kilomètre. Ce n'est pas trop mal. Il nous reste un Rallye à disputer et le titre est encore mathématiquement jouable pour nous, même s'il faudrait qu'on réalise une toute grosse performance à Spa. Mais j'y crois toujours".

Alors qu'ils devront tous soustraire leur plus mauvais résultat lors du décompte final, Munster est actuellement 3ème du championnat avec trois points de retard sur de Mévius et treize sur Adrian Fernémont. Pour le grand final à Spa le 4 décembre prochain, le jeune loup copiloté par Louis Louka pourrait sortir un joker de sa poche.

"J'espère disposer de la nouvelle Hyundai i20 Rally2 pour terminer la saison",reconnait-il. "Il ne faut pas se leurrer : l'ancienne i20 que je pilote encore commence à accuser le poids des ans face aux nouvelles Rally2, même si on a trouvé de bonnes solutions ces derniers temps pour l'optimiser. On a vu de quoi le nouveau modèle était capable dans les rallyes internationaux. J'espère que ça le fera !"

Il n'y a plus qu'à espérer que Hyundai Motorsport et l'importateur belge lui donnent ce fameux coup de boost pour le rendez-vous ardennais. De quoi pimenter un peu plus le clap de fin de cette saison 2021 de feu.