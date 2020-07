Sordo et Loubet représenteront également la marque coréenne en Italie.

Programmé du 24 au 26 juillet prochains, le Rally di Roma Capitale aura une forte connotation coréenne. Hyundai y sera en effet présent en force avec deux i20 WRC confiées à Pierre-Louis Loubet et Dani Sordo. Mais la catégorie R5 n'est pas oubliée pour autant par les hommes d'Alzenau.

Aux côtés de Craig Breen, Callum Devine et Jari Huttunen, notre Grégoire Munster national sera de la partie dans les faubourgs de la ville éternelle. Épaulé par le fidèle Louis Louka, le double champion junior des rallyes belges, qui avait terminé 4ème au scratch à Landen en février dernier, retrouvera sa i20 R5 préparée par l'équipe familiale BMA. Grégoire doit sa participation en Italie au concours de ses partenaires mais aussi de Hyundai Motorsport Customer Racing et de l'importateur BeLux de la marque.

Après cette incursion dans le Latium, Grégoire et Louis disputeront le Rally d'Alba une semaine plus tard, où Hyundai misera une fois de plus sur le nombre. Sacré programme de reprise !