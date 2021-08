Surprises lors de leur premier tour lancé, six pilotes, soit un tiers du plateau, ont perdu le contrôle. Apparemment, plus de peur que de mal, la session ayant pu reprendre une demie heure plus tard sans les infortunées Betske Visser, Belen Garcia, Abbie, Eaton, Sarah Moore, Ayla Agren et Fabienne Wholwend.

Heureusement, deux pilotes ont été transportées au medical center pour contrôle, mais rien de grave.