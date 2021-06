Les 24 Heures du Nûrburgring 2021 n’ont pas battu un record de distance, l’épreuve ayant disparu dans le brouillard après le cap de la 6e heure de course pour ne repartir qu’en matinée. Si on excepte la 2e place de classe d’Olivier Muytjens, aucun Belge n’a trouvé place sur le podium dans l’Eifel. Alessio Picariello a néanmoins sauvé l’honneur avec une 4e place absolue pour sa première apparition sur la Nordschleife avec la Porsche Falken. Gageons que le Carolo va prendre encore du galon à Zuffenahausen.

Dries et Laurens Vanthoor, Fred Vervisch et Maxime Martin n’ont hélas pas vu l’arrivée. Quant à Maxime Soulet, il finit 14e et échoue à 16 secondes du podium Pro-Am sur la Benz Getspeed.

Dans le Sud de la France, des Belges étaient présents en ELMS et Le Mans Cup. C’est d’ailleurs le Safety Car, sorti à la suite de l’arrêt de la Ligier LMP3 d’Ugo de Wilde et Ulysse De Pauw après un accrochage de leur équipier Martin Hippe avec une Ferrari, qui joua un sale tour à l’Oreca WRT de Kubica-Yé-Delétraz. Bien partie, la LMP2 préparée à Baudour a plié face à l’Aurus G-Drive de Rusinov, de Vries et Colapinto. Les deux Oreca United et une Oreca Duqueine complétant le top 5. Première défaite de la saison en ELMS donc pour les hommes de Vincent Vosse. On note la 4e place en Le Mans Cup pour la Ferrari de Sarah Bovy tandis que Eric De Doncker finit 10e en LMP3.

Au final, la seule médaille d’or belge était à mettre à l’actif de Stéphane Lémeret, vainqueur de la course 1 en GT4 FFSA sur l’Alpine qu’il partage avec le Français Matteo Herrero. Le pilote-journaliste allait prendre par la suite la 2e place en Silver dans la course 2. Retrouvant sa Toyota, Antoine Potty a, quant à lui, pris la 3e place en Silver dans la course 1 avant d’abandonner lors du deuxième acte.

Les perfs de Pica, Stouf et a minima Potty sont des arbres cachant des forêts de déceptions. Une page est à tourner...