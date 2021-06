Baptiste Moulin se souviendra longtemps de cette manche du GT Open 2021 à Spa-Francorchamps. Déjà sur le podium de sa catégorie aux dernières 24 Heures sur le toboggan ardennais, la piste spadoise sourit décidément au Tournaisien quand il pilote une Lamborghini. Mal qualifiés, le jeune Belge et son équipier japonais Yuki Nemoto ont bien rectifiés le tir lors de la course 1 en concluant à la 4e place, non sans finir 3es de la classe Pro. La victoire est revenue à la Porsche 911 GT3-R n°77 Lechner de Zubair-Soucek.

Le duo belge-nippon faisait encore mieux ce dimanche au volant de la Huracan GT3 n°19 du Vincenzo Sospiri Racing. Après être parti depuis la 5e position, Baptiste était chargé du 2e relais et se retrouvait en 2e position du classement général. Résistant à l'Aston Martin Vantage n°97 TF Sport de Foley-Dinan, il pouvait respirer quand Michael Dinan crevait à l'arrière-gauche à 10 minutes de l'arrivée. Baptiste et Yuki cueillaient donc l'argent au général comme en Pro-Cup derrière la voiture-soeur de Schandorff-Beretta, égalant leur résultat de la course 2 du Paul Ricard quelques semaines plus tôt.

Au championnat, Moulin et Nemoto sont 3e avec 36 points contre 43 pour Soucek-Zubair et 42 pour Schandorff-Beretta. La prochaine manche du GT Open aura lieu sur le tourniquet du Hongaroring le week-end du 11 juillet. En attendant, bravo Baptiste et champagne !