Ils l'ont donc fait. Après avoir hérité de la victoire lors de la course 2 suite à la pénalité infligée à la Mercedes-AMG n°88 AKKA-ASP de Marciello-Bogulavskiy suite à l'incident ayant projeté Ollie Wilkinson et sa McLaren 720S n°38 JOTA dans le mur, Dries Vanthoor et Charles Weerts ont verrouillé leur titre en GT World Challenge Europe Sprint à l'issue de la course 2 du meeting de Brands Hatch.

Occupant la 3ème place à l'entame du dernier tour, Weerts assurait déjà la couronne au volant de l'Audi R8 n°32 du Team WRT. Le jeune Aubelois gagnait encore un échelon quand Timur Bogulavskiy crevait à l'entame de la courbe Hawthorn. Un nouveau sacre bien mérité pour le duo-phare de l'équipe de Vincent Vosse qui abordera la finale de Valencia dans un mois avec un poids en moins sur les épaules.

Devant Vanthoor et Weerts, la victoire est revenue à la Mercedes-AMG n°6 Toksport WRT de Luca Stolz et Maro Engel. Les ennuis de Marciello-Bogulavskiy font le bonheur de l'autre Benz d'AKKA-ASP puisque Jules Gounon et Petru Umbrarescu complètent le podium.

Top 5 en Silver Cup pour la Bentley Continental n°107 CMR d'Ulysse De Pauw, associé à Pierre-Alexandre Jean, qui termine au classement général juste derrière l'Audi R8 n°26 Saintéloc de Fred Vervisch, épaulé par Olivier Panis. Louis Machiels (Ferrari 488 n°52 AF Corse) termine 4e en Pro-Am et ferme la marche au scratch, un tour.