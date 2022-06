Podium pour Sarah Bovy en Gold Cup et pour Louis Machiels en Pro-Am.

Disputée samedi soir entre 18h et minuit, les 6H du Castellet ont donné lieu à une lutte acharnée entre plusieurs équipages et plusieurs marques, nouvelle preuve que la Balance de Performances est efficace.

Au final, c'est la Ferrari 488 Iron Lynx des polemen Antonio Fuoco, Davide Rigon et Daniel Serra qui s'est imposée devant la voiture soeur de Niklas Nielsen, Miguel Molina et James Calado. Le podium était complété par la Mercedes SLS AMS de Jules Gounon, Raffaele Marciello et Daniel Juncadella.





Déceptions dans le clan belge avec les abandons des ex-leaders du championnat Charles Weerts et Dries Vanthoor suite à un accrochage du dernier nommé en deuxième moitié de course alors qu'ils jouaient le podium. Soucis aussi pour l'Aston Martin Vantage de Maxime Martin en lice pour le Top 5 avant de rétrograder au 13ème rang.





La plus belle satisfaction noir jaune rouge est donc venue de la 5ème place de Frédéric Vervisch associé à Nico Muller et Valentino Rossi sur leur Audi R8 LMS WRT. C'est le meilleur résultat du nonuple champion de motos en ce début de saison.





On notera encore les podiums de Sarah Bovy (17ème général et 2e en Gold Cup avec la Ferrari rose des filles) après un double relais de très bonne facture et de Louis Machiels (3e en Pro-Am) sur une autre 488 de chez AF Corse. Engagé en Pro-Am lui aussi sur la Porsche Herberth, Alessio Picariello termine juste au pied du podium.





Trente et unième position pour Baptiste Moulin sur sa Lamborghini, un peu devant l'Audi Boutsen de Benjamin Lessennes qui se sera fait remarquer en remontant de la 50ème à la 20ème place lors de son premier relais.





Stéphane Lémeret et Nigel Bailly n'ont pas pris part à cette course après le bris de moteur de leur Bentley lors des essais.





Prochaine manche du GT World Endurance, les 24H de Spa fin juillet.