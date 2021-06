Dans le paddock de Zandvoort, un nom revenait sur toutes les lèvres : Ulysse De Pauw. Le diable roux a en effet fait fort, très fort lors de la 2e manche du GT World Challenge Sprint. De l’avis de nombreux observateurs, on n’imaginait pas le Grézien et sa Bentley Continental privée aussi performants sur le littoral hollandais. Face aux meilleures formations Audi et Mercedes, bien figurer était en effet une sacrée tâche, surtout quand la marque dont vous défendez les couleurs a officiellement lâché le GT3.

D’un bout à l’autre du week-end, De Pauw a marqué son territoire. D’abord, en se hissant en 1re ligne de la course 1 et en se maintenant à la 2e place absolue pendant tout son relais. Finalement, notre ancien représentant en F3 britannique finissait 3e au scratch et 2e en Silver samedi, après que son équipier Pierre-Alexandre Jean, pourtant censé être son capitaine, a perdu une position.