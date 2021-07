Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. Dries Vanthoor et Charles Weerts ont réalisé la course parfaite au volant de l'Audi R8 LMS n°32 du Team WRT. Auteur de la pole position pour la course 1 du GT World Challenge Sprint à Misano, Charles Weerts allait signer un relais solide en gardant les commandes de l'épreuve. Dries Vanthoor n'avait plus qu'à parachever le travail, la R8 blanche et rouge s'imposant avec une avance d'une seconde sur la Mercedes-AMG GT3 n°6 Toksport WRT de Maro Engel et Luca Stolz.

Le podium est complété par l'Audi R8 LMS n°25 Saintéloc Racing de Leo Roussel et Christopher Haase. L'autre R8 de l'écurie française, pilotée par Aurélien Panis et notre compatriote Fred Vervisch, prend la 4e place.

Ce fut en revanche la soupe à la grimace chez les autres pilotes belges inscrits. Adrien De Leener (Porsche Dinamic n°54) se faisait remarquer par un impressionnant saut de cabri lors du premier tour. L'équipier de Christian Engelhart devait en rester là. Désillusion pour Ulysse De Pauw qui avait réalisé la pole en Silver Cup, non sans signer le 4e temps absolu. La Bentley Continental n°107 CMR du Grézien était moins fringante en course, De Pauw chutant dans le classement. Le tank anglais était définitivement au tapis quand son équipier, Pierre-Alexandre Jean, était pris dans un accrochage avec une Aston Martin à 24 minutes de l'arrivée.

La Ferrari 488 n°52 AF Corse de Louis Machiels repassait pour sa part par son stand en début de course suite à une crevaison et finissait dans les abysses du classement général. Les deux autres R8 WRT vivaient également un samedi noir, la n°30 de Goethe-Van der Linde étant signalée au ralenti en fin de course tandis que la n°31 de Bird-Tomita abandonnait sur problème technique.