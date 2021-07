Il n'y en aura eu que pour Dries Vanthoor, Charles Weerts et Team WRT ce week-end en GT World Challenge Europe Sprint à Misano. Après le doublé pole-victoire de samedi, le triangle gagnant belge a donné une autre leçon ce dimanche.

Troisième sur la grille, Dries Vanthoor était surtout premier de la catégorie Pro, la première ligne étant occupée par Jonny Adam (Aston Martin n°188 Garage59) et Patric Kujala (Ferrari 488 n°33 Rinaldi Racing) engagés respectivement en Pro-Am et en Silver Cup. Le Limbourgeois prenait le meilleur sur la Ferrari lors de son relais et Charles Weerts n'a eu qu'à avaler le gentleman driver Alexander West pour se glisser vers la victoire.

L'Audi R8 LMS n°32 s'impose avec une avance de 11 secondes sur la Mercedes-AMG n°88 AKKA-ASP de Marciello-Bogulavskiy. C'était la fête dans le team de Vincent Vosse puisque la R8 LMS n°30 de Goethe-Van der Linde monte sur la 3ème marche du podium, juste devant la voiture-soeur de Bird-Tomita qui décroche l'or en Silver. Le Top 5 est complété par la Lamborghini Huracan n°114 de Aitken-Lappalainen.

Toujours côté belge, Fred Vervisch prend la 10e place sur l'Audi R8 LMS n°26 Saintéloc Racing qu'il partage avec Aurélien Panis. 16e place absolue et 7e position en Silver pour Ulysse De Pauw (Bentley Continental n°107 CMR). 25e position au général et 4e place en Pro-Am pour Louis Machiels (Ferrari 488 n°52 AF Corse). Après sa cabriole de la veille, la Porsche 911 n°54 Dinamic Motorsport d'Adrien De Leener n'a pas pris le départ.

Le prochain rendez-vous du GT World Challenge Europe sera les 24 Heures de Spa à la fin du mois.