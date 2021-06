C'est dans la boîte pour Ulysse De Pauw ! Notre ancien représentant en monoplace se sentait en confiance au moment d'entamer son week-end en GT World Challenge Sprint sur le circuit de Zandvoort, mais de là à se payer un double podium, il n'y a qu'un pas que beaucoup n'auraient pas franchi. Qualifié en 2ème position absolue et 2ème en Silver Cup, le pilote de 19 ans s'est maintenue à ce rang pendant tout son relais, lui qui était chargé de prendre le départ.

La Bentley Continental CMR n°107 restait à cette place jusqu'à 5 minutes de l'arrivée quand Pierre-Alexandre Jean, l'équipier d'Ulysse, cédait face à Raffaele Marciello (Mercedes-AMG n°88 AKKA-ASP) qui joue dans la classe Pro-Cup. Médaille de bronze absolue donc pour Ulysse et son équipier français, et l'argent en Silver Cup. Un très beau bilan comptable, qu'on se le dise ! C'est la Lamborghini Huracan n°14 Emil Frey de Fontana-Feller qui s'impose au scratch et en Silver.

Chez WRT, on a une 4e place absolue et une 3e position en Silver comme meilleur résultat grâce à l'Audi R8 LMS de Frank Bird et Ryuichiro Tomita. Charles Weerts et Dries Vanthoor, partis lointains 15es, finissent 8e au général mais conservent la tête du championnat pour un point devant Marciello, juste devant l'Audi Attempto de Fred Vervisch. 11e rang pour la Porsche Dinamic d'Adrien De Leener tandis que Louis Machiels prend la 2e position en Pro-Am sur la Ferrari AF Corse qu'il partage avec Andrea Bertolini.

Course 2 demain à 14h30.