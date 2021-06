La course 2 du GT World Challenge Sprint a abouti d'un triple podium pour les troupes belges lors de la course 2 sur le circuit de Zandvoort. Tandis qu'Emile Frey Racing signait le doublé grâce aux Lamborghini Huracan de Siedler-Costa et Feller-Fontana (victoire en Silver), WRT cueille la 3ème marche du podium avec l'Audi R8 n°32 de Charles Weerts et Dries Vanthoor. Le duo belgo-belge aurait pu prendre la 2ème position mais un drive through pour vitesse excessive dans la pitlane en a décidé autrement. Dries et Charles sont 2e du championnat Sprint avec seulement un demi-point de retard sur Riccardo Feller.

Nouveau podium en Silver Cup pour Ulysse De Pauw. Le Grézien aurait pu gagner sa catégorie et même finir sur le podium absolu mais son équipier français Pierre-Alexandre Jean a commis une incursion dans le bac à graviers du virage Luyendyk qui lui a coûté plusieurs positions. Retombée à un moment en 10ème place, Ulysse parvenait à remonter jusqu'au 5ème rang scratch tout en décrochant l'argent dans sa classe. Troisième place de catégorie pour l'Audi R8 WRT de Bird-Tomita. Au championnat Silver, De Pauw et Jean sont 5èmes avec 43 points contre 62 pour Alex Fontana.

Enfin, on notera la 3ème place en Pro-Am pour la Ferrari 488 AF Corse de Louis Machiels qui faisait équipe avec Andrea Bertolini. La victoire est revenue à la Mercedes-AMG n°20 SPS Automotive de Pierburg-Baumann.