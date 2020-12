Le groupe automobile VAG continue de faire le tri dans ses différents programmes sportifs. Après Volkswagen, c'est au tour de Bentley d'arrêter les frais en sport automobile. En tous cas, la prestigieuse firme britannique ne s'impliquera plus de façon officielle et ostentatoire en GT3. Bref, plus de Bentley Team M-Sport en 2021 et aucun team pour remplacer les troupes de Malcolm Wilson. Sept ans jour pour jour après les débuts de la Continental GT3 Mk1 aux 12H d'Abou Dhabi, une page se tournera donc aux 9 Heures de Kyalami la semaine prochaine.

Cela ne signifie pas pour autant qu'on ne verra plus de Conti sur les circuits au cours des prochaines années. L'imposante GT anglaise continuera à être développée et le service après-vente continuera à être assuré. Si les pilotes seront libres d'aller voir ailleurs en fin d'année, ce n'est pas pour autant que Bentley les lâchera. Selon nos informations, la marque s'engage à payer le volant de la plupart si ceux-ci trouvent refuge au sein des écuries privées ayant acquis des Continental comme K-PAX, CMR ou Team Parker. Maxime Soulet n'est donc pas au chômage, loin de là.

Le point d'orgue de la saison 2020 des Bentley fut la victoire acquise aux 12H de Bathurst par le trio Soulet-Gounon-Pepper. Aux 24H de Spa, la meilleure Continental, celle de Soulet, a terminé 10ème au général, l'exemplaire piloté par Stéphane Lémeret ayant remporté la classe Am.