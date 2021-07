Le GT4 European a offert une course 2 magnifique sur le circuit de Spa-Francorchamps en prélude des 24 Heures. Disputée par des conditions très délicates, avec une pluie s'abattant lors de la pré-grille, l'épreuve a offert un dernier tour de folie. Si la Porsche 718 Cayman n°22 de Sturm-Moller Madsen s'imposait aisément, ce fut plus chaud pour les premiers accessits. Bailey Voisin (McLaren 570S n°23 United) et Loris Cabirou (Alpine A110 n°30 CMR) roulaient roue dans roue, le vainqueur de la course 1 étant pressé par le jeune Français.

Mais le Britannique se refermait son rival à la sortie du pif-paf et crevait un pneu ! Finissant les derniers kilomètres sur trois roues, Voisin se faisait dérober à quelques décimètres de la ligne la troisième marche du podium par la Toyota Supra n°8 CMR d'Antoine Potty, l'équipier de Stéphane Lémeret étant pourtant pointé à... 18 secondes à l'entame du dernier tour. Médaille de bronze en Silver Cup et officieuse troisième place au général pour le seul duo belgo-belge inscrit en GT4, et des points repris sur la fameuse McLaren n°23 qui est leur principale rivale au championnat.

Comme la veille, Maxime Soulet, engagé sur la Mercedes-AMG n°34 Selleslagh Racing aux côtés de l'Italien Luca Bosco, cueillait la médaille d'argent en Pro-Am et finissait 8ème au général. Il aura manqué quatre dixièmes à la Benz verte pour battre l'Audi R8 n°42 Saintéloc Racing de Guilvert-Michal.

En Am Cup, Paul Theysgens a réalisé un honorable premier relais au volant de l'Aston Martin Vantage n°007 du Street-Art Racing, le jeune Bruxellois prenant instantanément la tête de sa classe sous la pluie et gagnant une demi-douzaine de positions au général avant d'être débordé par l'intrus de la catégorie, le Turc Cem Bolukbasi (BMW M4). Son équipier, le gentleman driver suisse Pascal Bachmann, était hélas nettement moins à l'aise et l'Aston verte citron dégringolait à la 11ème place de la classe.

Les GT4 European Series reprendront sur le Nürburgring les 3-5 septembre.