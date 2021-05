On savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Stéphane Lémeret et Antoine Potty décrochent leur première victoire de l'année en GT4 European Series. Ayant raté de peu l'or à Monza ainsi que lors de la course 1 du meeting du Circuit Paul Ricard, les deux Belges ont enfin transformé l'essai lors de la course 2 disputée dans le Var.

Chargé de prendre le départ depuis la 4e place, Potty prenait rapidement le 3e rang assorti de la tête en Silver Cup face à la McLaren 570S United Autosports de Fagg-Voisin. Peu de temps avant de rentrer dans la pitlane, le jeune loup de Hamoir profitait du trafic pour se payer le scalp de l'expérimenté Grégory Guilvert (Audi R8 LMS n°42 Saintéloc). Lémeret allait ensuite parachever le travail, le pilote-journaliste ne tardant pas à déborder le gentleman driver Jean-Luc Beaubelique (Mercedes-AMG n°87 AKKA-ASP) pour s'isoler en tête de l'épreuve.

La Toyota GR Supra n°8 du team CMR s'impose avec trois secondes d'avance devant l'autre voiture du team de Charly Bourachot, l'Alpine A110 GT4 n°30 de Beltoise-Cabirou. Les deux machines signent le doublé au classement général et en Silver Cup. La fête sera belle au sein de la formation française ce soir ! Troisième place à l'arrivée et médaille d'or en Pro-Am pour le duo français Guilvert-Michal (Audi Saintéloc n°42). Le quinté de tête est complété par la Chevrolet Camaro n°17 V8 Racing de Rappange-Nabuurs, 3e en Silver, et la Mercedes-AMG n°87 AKKA-ASP de Pla-Beaubelique, 2e en Pro-Am.

Le reste des troupes belges ont connu des fortunes diverses. O'Neill Muth rate pour quelques dixièmes de seconde le podium en Pro-Am sur la Mercedes-AMG n°34 SRT qu'il partage avec l'Italien Luca Bosco. Dans la classe Am remportée par l'Audi R8 Full Motorsport de Hamon-Blanchemain, Johan Vannerum et Sven Van Laere (Mercedes-AMG n°35 SRT) prennent la 7e position, précédant l'Aston Martin AMR Vantage n°007 Street-Art Racing de la paire suisso-belge Pascal Bachmann et Paul Theysgens, ce dernier ayant à un moment frappé aux portes du podium de classe lors de son relais.

Troisième manche des GT4 European Series à Zandvoort les 18-20 juin.