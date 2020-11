Dries Vanthoor, Charles Weerts et le Team WRT achèvent la saison 2020 de GT World Challenge Europe sur une note très positive. Les deux jeunes Belges de l'équipe hennuyère ont pris la 4ème place des 1000 kilomètres du Paul Ricard. Dries et Charlou ont eu droit à une belle frayeur quand leur équipier allemand Christopher Mies a effectué une pirouette dès le premier virage, au coeur d'une meute de 40 GT3 en furie. L'Audi R8 LMS n°32 allait ensuite progressivement rattraper le temps perdu pour échouer au pied du podium.

Grâce à ce dernier résultat, Vanthoor et Weerts sont déclarés vice-champions du GT World Challenge Europe 2020 (endurance + sprint). Ils échouent à 9 points du Russe Timur Bogulavskiy qui a raté son dimanche après avoir perdu un temps précieux suite à un splitter endommagé sur sa Mercedes-AMG GT3 n°88 AKKA-ASP. Nos deux cocos avaient déjà décroché le titre sprint il y a un mois. Également sacrée en sprint, WRT s'est assuré du titre général, précédant AKKA-ASP et Saintéloc Racing. Voilà de nouveaux trophées à ranger dans la vitrine de l'écurie de Vincent Vosse. Moins vernie en endurance, l'équipe aux anneaux finit 4ème du championnat tandis que Vanthoor et Weerts terminent 8ème. Le bouillon des 24H de Spa aura coûté cher.

Le championnat endurance est revenu à Alessandro Pier Guidi. Épaulé par Côme Ledogar et Tom Blomqvist sur la Ferrari 488 GT3 n°51 AF Corse pour les 1000km du Paul Ricard, l'Italien s'est imposé dans le Var après un bras de fer magistral avec la Porsche 911 GT3-R n°12 GPX Racing de Matthieu Jaminet, Patrick Pilet et Matt Campbell, également en lice pour le titre. Moins de deux secondes séparent la Ferrari rouge de la Porsche bleue à l'issue des 6 heures de course. La 3ème marche du podium est revenue à la Lamborghini Huracan n°63 Orange1 FFF de Lind-Caldarelli-Mapelli.

Du côté des pilotes et teams belges présents en France, Fred Vervisch termine 9ème sur l'Audi R8 LMS n°66 Attempto Racing. 6ème position en Silver pour Adrien De Leener (Porsche 911 GT3-R n°56 Dinamic Motorsport), deux échelons devant Baptiste Moulin (Lambo Huracan n°555 Orange1 FFF). Le Tournaisien termine néanmoins 4ème du championnat endurance en Silver Cup. Louis Machiels (Ferrari 488 n°52 AF Corse) a dû renoncer sur accident mais termine vice-champion Pro-Am Overall. Abandon également dès le 8ème tour pour Maxime Soulet (Bentley Continental n°3 K-PAX) sur problème moteur.

Les victoires dans les différentes classes sont revenues à la Lamborghini Huracan n°78 Barwell de Kujala-MacDowall-Schandorff (Silver Cup), l'Aston Martin Vantage n°188 Garage59 de West-Goodwin-Kirchhöfer (Pro-Am) et la Bentley Continental n°108 CMR de Tribaudini-Chatelet-Misslin.